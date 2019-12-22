بالفيديو .. مظاهرات حاشدة بالعراق ضد التدخل الإيراني وهتافات ضد قيادات الحرس الثوري

بغداد(صدى):

تشهد مدينة بابل اندلاع مظاهرات حاشدة ضمت الآلاف تندد بالتدخل الإيراني في العراق .

ووثق مقطع فيديو لقناة ” الحدث ” هتافات مدوية ضد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ..

وتشهد العراق سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي مع استمرار الإحتجاجات ضد سياسة الحكومة العراقية الموالية لإيران والتي تقوم بتهريب أسلحة للمتظاهرين ودس مجهولين لقتل المتظاهرين لتشويه صورة التظاهرات السلمية وغيرها من الإنتهاكات .

شاهد بالفيديو: تظاهرات حاشدة في #بابل تندد بالتدخل الإيراني في #العراق وهتافات داوية ضد قائد فيلق القدس قاسم #سليماني pic.twitter.com/FueJqWPW2j — الحدث (@AlHadath) December 22, 2019

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