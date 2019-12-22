بالفيديو .. مظاهرات حاشدة بالعراق ضد التدخل الإيراني وهتافات ضد قيادات الحرس الثوري
تشهد مدينة بابل اندلاع مظاهرات حاشدة ضمت الآلاف تندد بالتدخل الإيراني في العراق .
ووثق مقطع فيديو لقناة ” الحدث ” هتافات مدوية ضد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ..
وتشهد العراق سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي مع استمرار الإحتجاجات ضد سياسة الحكومة العراقية الموالية لإيران والتي تقوم بتهريب أسلحة للمتظاهرين ودس مجهولين لقتل المتظاهرين لتشويه صورة التظاهرات السلمية وغيرها من الإنتهاكات .
شاهد بالفيديو: تظاهرات حاشدة في #بابل تندد بالتدخل الإيراني في #العراق وهتافات داوية ضد قائد فيلق القدس قاسم #سليماني pic.twitter.com/FueJqWPW2j
— الحدث (@AlHadath) December 22, 2019
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 36 دقيقة
الإعلام الخليجي أثبت ضعفه وتقاعسة في نصرة الشعب الإيراني والعراقي في ثورتهم المجيدة ضد الحكم الكهنوتي الصفوي الذي يسيطر على بعض دول وشعوب عربية.
لو مثل هذه المظاهرات وقعت في دولة خليجية لتحرك إعلام إيران وتوابعه في العراق وسوريا ولبنان واليمن
وحدث هذا عندما تم القبض ومحاكمة الإرهابي الكبير نمر باقر النمر وزمرته..لم يكتفوا بالحرب الإعلامية بل وصل بهم الأمر لحرق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
بسبب سعوديين إرهابيين.