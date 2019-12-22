الطيران الأيرلندي يتصدر قائمة الأسوأ للعام السابع على التوالي

لندن(صدى):

أصدرت الشركة البريطانية «واتش» للأبحاث، تقريرها السنوي حول أفضل وأسوأ شركات الطيران خلال عام 2019.

وواصلت شركة الطيران الأيرلندية «ريان إير»، حصد لقب أسوأ شركة طيران للعام السابع على التوالي وفقًا لتقرير الشركة.

وحرصت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، على نشر قائمة لأسوأ شركات الطيران وذلك بعد استطلاع رأي أجرته، ومنح المسافرون لقب الأسوأ لشركة «ريان إير» منخفضة التكلفة.

واعتمد الاستطلاع على عدة عوامل منهم عملية الصعود على متن الطائرة، الراحة عند الجلوس، خدمة العملاء والأجواء على الطائرة، الطعام والشراب.

وجاءت قائمة الـ 3 مراكز الأولى كالتالي..

– الأفضل في نوعية الرحلات..

1- شركة إيريجيني البريطانية وحصلت على 82%

2- شركة جيت الهندية وحصلت على 79%

3- شركة طيران ساس الخطوط الاسكندنافية وحصلت على 74%

– وجاءت قائمة الأسوأ كالتالي..

1- الخطوط البريطانية وحصلت على 55%

2- خطوط فيولينج الإسبانية وحصلت على 54%

3- خطوط ريان إير وحصلت على 44%

– ومن ناحية الخطوط الأفضل في الرحلات الطويلة..

1- الخطوط السنغافورية وحصلت على 88%

2- الخطوط القطرية وحصلت على 79%

3- طيران الإمارات وحصلت على 76%