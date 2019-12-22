سر زيادة وزن العروسين بعد الزواج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نرى في الكثير من الأحيان أن الأشخاص تزداد أوزانهم بعد الزواج مباشرة ولا يعلم البعض السبب وراء زياد وزن العروسين بعد الزواج؛ حيث أشارت أبحاث إلى أن 82% من الأزواج تزداد أوزانهم بشكل ملحوظ بعد الزواج .

وعن الأسباب فقد يحدث عند الزوجة تغيرات واضطرابات في الدورة الشهرية بعد الزواج، إلى جانب زيادة هرمون الأستروجين في الجسم الذي بدوره يؤدي إلى زيادة في الوزن خصوصا في منطقتي الورك والخصر.

ويسبب اضطراب الدورة الشهرية إلى ازدياد حالة القلق والتوتر النفسي، فيحدث ارتفاع في هرمون البرولاكتين والكورتيزول اللذين يؤديان إلى الشعور بالضغط النفسي ثم الشعور بالجوع، وبالتالي طلب المزيد من تناول الطعام ثم زيادة في وزن العروس.

كما أن التغيير في عادات النوم والسهر كثيرًا، أمر يساهم في اختلال مستوى الهرمونات وزيادة الشعور بالجوع ومن ثم تناول الأطعمة الدسمة للشعور بالشبع.

ومن أسباب زيادة الوزن أيضًا بعد الزواج الشعور بالسعادة واستقرار الحالة النفسية، فهي دافعا لتناول الكثير من الطعام.

بعض الأزواج يفضلون تناول الوجبات السريعة والحلويات كنوع من الترفيه وقضاء معظم أوقاتهم خارج المنزل أو في شهر العسل وبالتزامن مع قلة الحركة والتحرك؛ وهذا ما يؤدي إلى الزيادة في أوزانهم .