إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض
كشفت مصادر عن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض ، وفقاً للعربية نت .
وشهدت الرياض مؤخراً انعقاد الدورة الأربعين للقمة الخليجية والتي أثمرت عن إتفاقيات تعاون وجهود في مختلف المجالات العسكرية والإقتصادية وتعزيز العلاقات على كافة المستويات .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 42 دقيقة
هل دخل الخليجيين مجتمعين الصناعات العسكرية..لإنشاء شركة كبرى للتصنيع العسكري..
بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا وأوكرانيا..والحذر من أمريكا بسبب اللوبي الصهيوني المعادي المتنفذ في أمريكا..الذي لا يرغب وصول التكنلوجيا المتقدمة في صناعة الأسلحة إلى الدول العربية