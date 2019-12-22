إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض

الرياض(صدى):

كشفت مصادر عن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض ، وفقاً للعربية نت .

وشهدت الرياض مؤخراً انعقاد الدورة الأربعين للقمة الخليجية والتي أثمرت عن إتفاقيات تعاون وجهود في مختلف المجالات العسكرية والإقتصادية وتعزيز العلاقات على كافة المستويات .