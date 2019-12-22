حلا شيحة تواصل استفزاز الجمهور بملابسها العارية (فيديو)

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل من جديد؛ لتواصل استفزاز الجمهور.

وظهرت حلا شيحة خلال تكريمها في مهرجان النايل دراما، عن مسلسل “زلزال” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وظهرت الفنانة حلا شيحة، بفستان مثير لامع وله فتحة من الأسفل، كشفت عن ساقيها، ما عرضها لبعض الانتقادات.