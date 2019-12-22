حلا شيحة تواصل استفزاز الجمهور بملابسها العارية (فيديو)
ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل من جديد؛ لتواصل استفزاز الجمهور.
وظهرت حلا شيحة خلال تكريمها في مهرجان النايل دراما، عن مسلسل “زلزال” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.
وظهرت الفنانة حلا شيحة، بفستان مثير لامع وله فتحة من الأسفل، كشفت عن ساقيها، ما عرضها لبعض الانتقادات.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 23 دقيقة
شرح حديث: (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار…)
حديث صحيح رواه الشيخان من ابن مسعود
بعد الحجاب الى السفور…اللهم احسن خاتمتنا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 19 دقيقة
الجواب: نعم نعم هذا صحيح، حديث صحيح رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ، ومعناه: أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك، وفي بعض الروايات: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني: داخل قلبه ليس بذلك، عن نفاق عنده نفاق وعنده خبث فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياءً وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم له بخاتمة أهل الشر، وقد يكون عنده نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي وبعض الشرور في آخر حياته فيختم له بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين فيكون بذلك من أهل النار لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين، سب الرسول ﷺ، مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلامة.
وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمناً طويلاً ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لـعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبق في الإسلام إلا مدة يسيرة، أياماً قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيداً فدخل الجنة وكان في غالب حياته على الكفر والضلال ثم هداه الله للإسلام ومات عليه، هذا يقع وهذا يقع وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم.
من موقع الشيخ ابن باز
fares[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذه مره فصخت برقع الحياء
شالت الحجاب
ومن تحت ما بقي الا تكه ويظهر الكتوت
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يارب