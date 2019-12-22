«البلطان»: «ديون الشباب Zero.. ولا يوجد عضو ذهبي غيري»

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن النادي ليس لديه أي ديون ولا قضايا ضده لدى الفيفا.

وأضاف : ديون النادي Zero ولله الحمد، ولا يوجد لدينا قضايا في الفيفا، وقد أغلقنا قضية المحترف الليبي مؤيد اللافي بسداد المبلغ من ميزانيتنا.

ولفت إلى أنه سيكون حضور الجمهور لمباراة الشباب والشرطة العراقي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بالمجان.

وفيما يتعلق بالتجديد لعبد المجيد الصليهم، قال : طلب لتجديد عقده مع الشباب خمسة ملايين ريال ومنها مقدم 3 سنوات، حتى ميسي ما يحصل عليها، وإذا اللاعب لا يرغب بالتجديد سنتخذ الإجراءات التي تُناسب فريقنا.

واستكمل: في نادي الشباب لا يوجد عضو ذهبي غيري، ولا أحد يستطيع أن يقول للبلطان ارحل إلا الهيئة العامة للرياضة.