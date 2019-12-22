بالفيديو.. الضمان الصحي يوضح كيف تتم الموافقات الطبية بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

عادل الحربي(صدى):

نشر مجلس الضمان الصحي مقطع فيديو يشرح فيه كيفية الموافقات الطبية التي تتم بين مقدم الخدمة وشركة التأمين.

وأوضح المجلس أن الحالات التي تحتاج طلب موافقة، تشمل عدة حالات منها:

– المعالجة في العيادات الخارجية

وذلك في حال كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة تزيد عن ٥٠٠ ريال.

– حالات التنويج

وهي حالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية.

– الحالات الطارئة

يتم البدء في معالجة المريض فورًا دون أدنى تأخير، وبعد ذلك يتم البدء في طلب الموافقة.

وعن تقديم طلب الموافقة على تحمل التكاليف، فيجب على مقدمي خدمة الرعاية الصحية استخدام نموذج طلب الموافقة المعتمد من قبل المجلس.

كما يتم إرساله لشركة التأمين خلال ١٥ دقيقة، ويكون الرد خلال ٦٠ دقيقة من الاستلام.