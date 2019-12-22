أمانة الرياض تكشف تفاصيل حادثة التهام «النمر» لـ زائر بحديقة حيوان الملز

عادل الحربي(صدى):

أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانا حول ” الفيديو المتداول ” عن حادثة حديقة الحيوان بالملز.

وقالت الأمانة في البيان أنه أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة ” النمر البنغالي ” ، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبل أحضره معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل.

وتمت مهاجمة ” الزائر ” من قبل أنثى النمر، حيث تم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة وذلك بإطلاق طلقتين مخدرة على النمر.

وتم تخدير النمر وإخراج ” الزائر ” وهو سوداني الجنسية؛ بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب الحديقة حتى وصول الهلال الأحمر.

ونُقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك أدعي أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

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