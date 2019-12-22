المحكمة تُلزم رجلا بدفع مليون ريال لـ طليقته
تتعدد القضايا والدعاوى التي تشهدها المحاكم التي يتسم بعضها بالغرابة، حيث جاءت إحدى هذه القضايا بين رجل وطليقته.
وعن تفاصيل القضية، صُدر حكم على ” الزوج ” بأن يدفع للمدعية ” طليقته ” مبلغ وقدره مليون ريال، سبق وقامت بتحويله في حسابه على دفعات واقر بالمبلغ إلا أنه قال أن المبلغ ” هبة ” .
وفيما يتعلق بـ ” الحكم ” ، فقد استند لأن لـ ” الزوجة ” الرجوع فيما أنفقته بنية الرجوع على أنه قرض، ولو كان ” هبة ” جاء في المنتهى أن: ” الزوجة اذا وهبت زوجها شيئًا ثم ضرها بطلاق رد عليها ما وهبته ” .
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