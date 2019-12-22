المحكمة تُلزم رجلا بدفع مليون ريال لـ طليقته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعدد القضايا والدعاوى التي تشهدها المحاكم التي يتسم بعضها بالغرابة، حيث جاءت إحدى هذه القضايا بين رجل وطليقته.

وعن تفاصيل القضية، صُدر حكم على ” الزوج ” بأن يدفع للمدعية ” طليقته ” مبلغ وقدره مليون ريال، سبق وقامت بتحويله في حسابه على دفعات واقر بالمبلغ إلا أنه قال أن المبلغ ” هبة ” .

وفيما يتعلق بـ ” الحكم ” ، فقد استند لأن لـ ” الزوجة ” الرجوع فيما أنفقته بنية الرجوع على أنه قرض، ولو كان ” هبة ” جاء في المنتهى أن: ” الزوجة اذا وهبت زوجها شيئًا ثم ضرها بطلاق رد عليها ما وهبته ” .