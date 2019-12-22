آخر تطورات الحالة الصحية للسومة والعويس

نواف السالم(صدى):

يقترب الثنائي عمر السومة مهاجم الأهلي ومحمد العويس حاري مرمى الفريق، من العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى بعد تعافيهم من الأزمة الصحية التي تعرض لها كل منهما.

وأصبح عمر السومة قريبًا من العودة بعد تغيبه عن المباريات الأخيرة من دوري المحترفين؛ إثر خضوعه لعملية جراحية لعلاج الفتاق الرياضي في ألمانيا، إذ خضع لبرنامج علاجي بعد العملية.

وتحدث المهاجم السوري مع المدير الفني كريستيان جروس عن إصابته كاشفًا، مؤكدًا على اقترابه من الوصول للجاهزية الكاملة ورغبته في دخول قائمة الفريق لمواجهة الشباب يوم السبت المقبل.

وفي سياق متصل، خضع محمد العويس حارس مرمى الأهلى والأخضر لكشف طبي أمس السبت، لتحديد مدى التئام الكسر في وجه اللاعب ومدى قدرته على العودة إلى التدريبات، بالإضافة للبرنامج التأهيلي واللياقي.