الجهاز الإشرافي بمياه الطائف يتابع أعمال الصيانه لسد بسل بمركز سديرة

حامد العمري(صدى):

يواصل الجهاز الإشرافي بمياه الطائف متابعة اعمال الصيانه لسد بسل بمركز سديرة بالطائف .

لذا بدأت فرق الصيانة ومنذ عدة أيام بتمهيد الطريق المؤدي لغرفة المحابس للوصول اليها حيث كانت متعطلة عن العمل،

ومن ثم تم رفع المحابس ونقلها لورشة خارجية لمعاينة الاعطال وإصلاحها حيث تم خرط ومسح أعمدة المحابس

وازالة الصدأ وتشحيم للبوابة ( الرغيف )وتغيير اغطية موانع التسريب و الرمان البلي العلوي والسفلي ومسامير وربرات المحابس ،

تلى ذلك أعمال الصنفرة ودهان المادة المقاومة للصدأ.

هذا ويجري حاليا العمل علي ترميم الاجزاء الخرسانية المتضررة بجسم السد ( المفيض – وحوض التهدئة – وسقف غرفة المحابس )

الجدير بالذكر بن هذه الاعمال الجارية بالسد هي ضمن الملاحظات على المقاول السابق إلى ان الجهاز الإشرافي رأى انه من الخطأ ترك الأمر حتى يتفاقم الوضع وأن تتم الإصلاحات عاجلا.

يذكر أن سد بسل تقدر السعة التخزينية له بـ ١٥٠٠٠٠٠ متر مكعب (مليون وخمسمائة ألف ) متر مكعب من المياه

وطول يبلغ ال ١٢٠ متر وارتفاع ١٥ متر