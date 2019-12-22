3 حوادث سير بـ«جازان» في أول أيام الاختبارات

تركي السالم(صدى):

وقع صباح اليوم الأحد في منطقة جازان 3 حوادث سير تزامنًا مع انطلاق أول أيام الاختبارات في مواقع مختلفة.

وفي التفاصيل استقبل فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة بلاغات عن 3 حالات لحوادث المرورية حتى الساعة الحادية عشرة والنصف .

ونتج عن الـ 3 حوادث 3 إصابات فقط، وعلى الفور تمت مباشرة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفىات لإكمال علاجها .

ووقع الحادث الأول الساعة ٨٫٣٠ على الطريق الذي يربط جحا بالحصامة، والثاني عند الساعة ٩٫٣٩ خلف إسكان الحصمة، وحادث على طريق القوز ١١٫٢٧ .