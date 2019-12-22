«عذيب للإتصالات » تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة اتحاد الاتصالات باب التقديم على 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بالعاصمة الرياض .

وأضحت الشركة تفاصيل الوظائف التي وفرتها عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وبرنامج طاقات ، التفاصيل كالتالي :

المسمى الوظيفي : محلل نظم تقنية المعلومات

مهام الوظيفة :

– تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية

-جمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

ويُشترط أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص هندسة حاسب أو ما يعادلها .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح الآن عبر الرابط التالي : اضغط هنا