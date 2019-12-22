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«عذيب للإتصالات » تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

«عذيب للإتصالات » تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة اتحاد الاتصالات باب التقديم على 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بالعاصمة الرياض .

وأضحت الشركة تفاصيل الوظائف التي وفرتها عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير وبرنامج طاقات ، التفاصيل كالتالي :

المسمى الوظيفي : محلل نظم تقنية المعلومات
مهام الوظيفة :

– تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية
-جمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

ويُشترط أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص هندسة حاسب أو ما يعادلها .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح الآن عبر الرابط التالي : اضغط هنا


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