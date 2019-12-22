كلوب: خطفنا كأس العالم للأندية من فريق شرس

ماجد محمد(صدى):

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادة كبيرة بفوز فريقه بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وذلك على حساب فريق فلامنغو البرازيلي بهدف نظيف.

وقال «كلوب» في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن أداء الفريق البرازيلي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه شاهد أكثر من مباراة لهم وأظهروا أدائًا رائعًا.

وأضاف أنه عاش لحظات رائعة بعد التتويج بالبطولة أمس، إلا أن كان هناك أيضًا لحظات غير جيدة مثل الإصابة التي تعرض لها أليكس تشامبرلين.

وأكمل أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام خصم قوي ومميز وشرس، ولم يكن يرغب أن تمتد المباراة للوقت الإضافي، مما زاد من حدة القلق والتوتر لكنها انتهت لصالح فريقه في النهاية.

وأشار إلى أن فريق فلامنغو يمتلك لاعبين مميزين للغاية وجمهورهم عليهم أن يفتخروا بهم لما وصلوا إليه وحققوه، رافضًا المقارنة بين مستويات الفريقين.

وعن أمكانية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكد أن فريقه يعيش حالة مميزة في الوقت الحالي لكنه لا يدري ماذا سيحدث في الفترة المقبلة.