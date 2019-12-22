ببداية 2020.. الخدمة المدنية تربط خدماتها بمنصة «أبشر»

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، عن إجراء جديد بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020، موضحة أن الدخول إلى جميع خدمات الوزارة الإلكترونية سيكون عبر خدمة النفاذ الموحد «أبشر».

وأكدت الوزارة أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء ابتداءً من 15 يناير 2020، لافتة إلى أن الهدف من ربط الدخول بمنصة «أبشر» هو تعزيز أمان الخدمات المقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

كما طالبت المستفيدين من خدماتها المختلفة، بتفعيل الحسابات الخاصة بهم في منصة أبشر؛ لتحسين تجربتهم وضمان الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.