اللوائح تمنع ليفربول من وضع شارة بطل كأس العالم للأندية بإنجلترا

طلال الغامدي(صدى):

يجد فريق ليفربول صعوبة بالغة في وضع ” شارة ” بطل كأس العالم للأندية على قميصه بالبريمرليج.

وتفصيلآ، تنص اللوائح المحلية على صعوبة لصق أي إشارات على قمصان الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جانبها، تحاول الإدارة تقديم طلب رسمي إلى رابطة ” البريمرليج ” ؛ للموافقة على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للنادي الإنجليزي وضع الشارة بشكل طبيعي خلال مبارياته بدوري أبطال أوروبا، حيث يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحدوث ذلك دون مشاكل.