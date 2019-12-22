«الصحة » توجه نصائح هامة للوقاية من الأنفلونزا

علي القحطاني(صدى):

وجهت وزارة الصحة نصائئح هامة للتعامل مع فيروس الأنفلونز والوقاية منه مع إنتشار الإصابة به في فصل الشتاء .

وأكدت الصحة أن عدوى الأنفلونزا تتم عند الرزاز المتطاير مع العطاس ، أو لمس الأسطح الملوثة ، وتستمر فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام .

ونصحت الصحة بأخذ لقاح الأنفلونزا ، وغسل اليدين جيداً ، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرةً .

كما نصحت بتجنب الأماكن المزدحمة ، والحرص على نظافة المكان ، واستخدام مناديل عند العطس أو السعال للوقاية من العدوى .

ودعت الصحة إلى التوجه لأقرب مركز صحي للحصول على لقاح الأنفلونزا استعداداً للشتاء .