أحلام تتوسط لنجمة «ذا فويس» لدى تركي آل الشيخ

أبوظبي(صدى):

واصلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، التوسط للفنانين للغناء ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي والترفيهي، وآخرهم توسطت للمتسابقة المصرية إيمان عبدالمغني التي كانت تتنافس على لقب «ذا فويس» الموسم الخامس.

وبعدما أدت إيمان أغنيتها على مسرح برنامج ذا فويس في الحلقة النهائية أمس السبت، قالت أحلام «إيمان عبدالغني صوت رائع مكانها تغني في أوبرا دبي ودار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت والسعودية».

وأضافت «أطالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بأن تكون إيمان في حساباته ضمن النجوم الذي يغنون في السعودية لأنها تستحق».

وفاز بلقب ذا فويس في موسمه الخامس المتسابق مهدي عياش من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، ليصبح الفنان اللبناني هو مدرب أفضل صوت في الوطن العربي.