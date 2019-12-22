اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في هاتف ترامب

واشنطن(صدى):

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه تم مؤخرًا اكتشاف ثغرة أمنية في هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصفت الصحيفة هذه الثغرة بالخطيرة، حيث لفتت إلى أنه تعتبر هذه الثغرة منفذًا للتجسس على ساكن البيت الأبيض.

ولفتت إلى أن الهاتف مملوك لشخص يعمل في جهاز الاستخبارات وهو من محيط الرئيس ترامب.

وأوضحت نيويورك تايمز أن إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة أمر مرعب جدًّا لجميع من يستخدم الهاتف المحمول في الوقت الحالي، وليس للرئيس الأمريكي فحسب.

وترى الصحيفة أن رصد هاتف الرئيس يكشف إخفاقًا من الإدارة الحالية في التعامل مع مسألة الاتصالات والتكنولوجيا.