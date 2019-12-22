«الجهني»: فصل الشتاء سيبدأ بالدول العربية اليوم
أعلت الباحث في الظواهر المناخية فهد الجهني، أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيًّا في الدول العربية اليوم الأحد.
وعن ذلك، قال ” الجهني ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” تعامد الشمس على مدار الجدي الساعة 7:19 صباحًا، والمعروف فلكيًّا بـ ظاهرة الانقلاب الشتوي؛ ليبدأ الشتاء في شمال الكرة الأرضية ومن بينه الوطن العربي ” .
كما أوضح أن يوم ” الانقلاب الشتوي ” يشهد أقصر نهار وأطول ليل، خلال العام لمناطق شمال الكرة الأرضية، حيث يكون الليل على مدار 24 ساعة في القطب الشمالي، بينما القطب الجنوبي يكون النهار على مدار 24 ساعة.
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