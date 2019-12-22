ارتفاع سمسرة استقدام العمالة المنزلية إلى 600 ريال للمرة الواحدة

نايف السالم(صدى):

شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في أجور «السمسرة» للعمالة المنزلية من الفلبين وكينيا وأوغندا، والتي بلغت من 300 إلى 600 دولار للمعاملة الواحدة.

ورفعت مكاتب التعاقدات الأوغندية فاتورة السمسرة إلى 300 دولار للمعاملة الواحدة، بينما رفعتها المكاتب الكينية إلى 400 دولار، ووصلت في المكاتب الفلبينية إلى 600 دولار.

وأكدت الإحصاءات التي أجريت أن تلك الزيادة تأتي بسبب قلة مكاتب التعاقدات في تلك الدول فضلاً عن زيادة الطلب عليهم، ليقوموا برفع الأسعار لاستغلال الموقف.

وأشارت تلك الإحصاءات أنه لا يوجد رقابة على الأسعار في تلك الدول بالرغم من وجود اتفاقات معهم بتحديد أسعار التكلفة، مما يجعلهم يتلاعبون بالأسعار في أي وقت.

وأبدت مكاتب التعاقدات رفضًا لإرسال خطابات أو رسائل بشأن زيادة أجور السمسرة خوفًا من المسائلة القانونية وفي محاولة للتهرب من التلاعب بالأسعار نظرًا لأن تلك الأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية.