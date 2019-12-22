مقيمو 3 دول خليجية يدخلون المملكة عبر «تأشيرة حضور فعالية»

نايف السالم(صدى):

صدر قرار رسمي من الجهات المختصة بالسماح لكافة المقيمين النظاميين في ثلاث دول خليجية بدخول المملكة، عبر عدد من المنافذ الحدودية ومنحهم تأشيرة مجانية بمسمى «حضور فعالية».

ويأتي هذا القرار دعما لختام فعاليات موسم الرياض، ووضع مزيد من التسهيلات التي تساهم في جذب السياح لحضور هذه الفعاليات وتحقيق النمو السياحي.

وحددت الجهات المختصة ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: دول الإمارات، والبحرين، والكويت، كما توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت أمس السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.