«مدل بيست» يجذب أنظار العالم نحو الرياض 

علي القحطاني(صدى):

خطفت الرياض الأنظار حولها بسبب المناسبات التي شهدتها مؤخرا، مثل مهرجان مدل بيست الحدث الذي غيّر وجه الرياض.

وسجل المهرجان في يومه الأول الخميس، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، بعد توافد مئات الآلاف؛ للاستمتاع بالموسيقى والأكل والتسوق في مهرجان يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وسط تنظيم عالمي يندر مثله.

وشمل المهرجان أكثر من 100 فنان دي جي عالمي، والعديد من نجوم الفن والغناء والموسيقى في المملكة والعالم العربي، واستقطب أكثر من 300 ألف شخص، وسط إقبال جماهيري غير متوقع لهذه الفعالية العالمية.