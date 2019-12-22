ضغوط قطرية مريبة على صحفي عراقي بشأن مقتل قطري في أمريكا

نايف السالم(صدى):

تواصل الحكومة القطرية انتهاكاتها للحقوق والحريات لا سيما للصحفيين ، بما يضمن سير الإعلام وفق توجهات “تميم ” .

والغريب في الأمر أن تلك الإنتهاكات لا تطال الصحفيين القطريين وحدهم أو المعارضين ، وإنما تذهب لأبعد من ذلك للضغط على صحفيين بالخارج .

وأكدت مصادر أن مسؤولين بقطر مارسوا ضغوط خلال الأيام الماضية على صحفي عراقي كان في زيارة للدوحة من أجل حذف تغريدة له تفيد بمقتل طالب قطري في الولايات المتحدة .

وتؤكد التغريدة التي كانت عن سي إن إن ، أن أحد أفراد الشرطة بولاية أريزونا الأمريكية قتل الشاب القطري” 25 ” عام .

وادعت سي إن إن أن الحدث تم أثناء هجوم الشاب الشرطي أثناء التفتيش على دورية سائقين مخمورين ، دون محاولة كشف الحقيقة من حانب الحكومة القطرية تجاه أوضاع مواطنيها في الخارج .