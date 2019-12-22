طبيب يرتكب اعتداءات جنسية بحق مرضى قُصَّر وأطفال

باريس(صدى):

اُتهم طبيب فرنسي بارتكاب اعتداءات جنسية بـ 349 ضحية، بلغت حدود الاغتصاب في بعض الحالات.

وتفصيلآ، تمت الاعتداءات الجنسية بحق مرضى قُصَّر وأطفال، وذلك خلال ثلاثين عامًا من عمله في القطاع الطبي.

واستمعت الشرطة الفرنسية الى إفادات 229 شخصًا من مناطق فرنسية مختلفة، فيما رفع 197 بينهم شكاوى إلى القضاء.

يُذكر أنه تم توقيف الطبيب لو سكورانك في مايو من العام 2017، على أن تتم محاكمته بين الثالث عشر والسابع عشر مارس المقبل بتهمة الاعتداء الجنسي على أربع قاصرات.