بالصور.. تويوتا هايلاندر هايبرد 2020 تتألق في الأسواق قريبا

أميرة خالد(صدى):

تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر هايبرد، من أفضل سيارات الـ SUV المتوسطة ذات 3 صفوف من المقاعد، كما تهدف تويوتا لمواصلة تفوقها في المملكة العربية المملكة من خلال إطلاق طرازات جديدة في أسواقنا.

وانطلق الجيل الرابع من طراز هايلاندر، إلى الأسواق الأمريكية في عام 2014، قبل أن يحصل مؤخراً على تحديثات منتصف العمر لموديل العام 202.

وتجهز للانطلاق في السوق السعودي بالطراز الهجين فقط، حيث أن السيارة ستتوفر في الأسواق الخليجية بـ 3 فئات، الفئة الأساسية (ستاندرد) والفئة المتوسطة والفئة الأعلى (فل).

وباتت الواجهة الأمامية أكثر شراسة من الجيل السابق، ويسيطر شبك التهوية الأمامي على معظم الواجهة الأمامية بتصميم على شكل حرف U، ونلاحظ إطار الكروم الذي يقسم الشبك من الأعلى ويضم شعار الشركة، أما الأضواء الأمامية والصدام الأمامي فهي مدمجة مع جوانب أضواء الضباب وأسفل الصدام توجد فتحة تهوية عريضة.

وسنجد من جانب السيارة تقوسات بارزة أعلى الإطارات الأمامية والخلفية، وخط يبدأ من خلف الإطارات الأمامية ويتصاعد لأعلى الإطارات الخلفية. مع إطار كروم للنوافذ الجانبية وقضبان السقف، وتتوفر الجنوط بمقاس يتراوح من 18 إلى 20 بوصة حسب الطراز.

وتغير الواجهة الخلفية تصميمها بعد تحديثات منتصف العمر، لا زالت زعنفة القرش متواجدة في الأعلى وكذلك الجناح الصغير الذي يحتوي على أضواء المكابح، في حين تجدد تصميم الزجاج الخلفي، والأضواء الخلفية أصبحت أرفع من الجيل الحالي، كما تغير تصميم الصدام الخلفي مع أضواء الضباب على جوان.