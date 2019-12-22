النصب على مستخدمي واتس آب بالمملكة بمبلغ 49 مليون ريال

الرياض(صدى):

انتشرت خلال الآونة الأخيرة معدلات اختراق حسابات تطبيق “واتس آب ” في المملكة ، حتى أنها أصبحت ظاهرة مع ارتفاع شكاوى النصب والإحتيال واختراق الخصوصية .

وكشف تقرير حديث أن عمليات الإحتيال الناتجة عن إختراق تطبيق الواتسآب في المملكة بلغت قيمتها 49 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2019 ، فيما ارتفعت عدد الشكاوى إلى 1063 شكوى .

ويؤكد خبراء التقنية أن المشكلة تبدأ بمجرد تفاعل المستخدم مع صور أو رسائل تطلب منه إرسال رمز للإنضمام إلى مجموعة أو نسخة من بطاقة الصراف الآلي لإيداع مبلغ من المال وهنا تبدأ الكارثة .

ويتم استخدام جهاز الضحية وإرسال رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به وطلب تحويل الأموال وغيرها من عمليات الإحتيال .

وأكد الخبراء أن الحل الوحيد نشر التوعية بتجنب التفاعل مع تلك الرسائل والصور المشبوهة .

وكانت البنوك السعودية قد حذرت من التفاعل مع روابط إلكترونية عبر رسائل مجهولين لتجنب الوقوع في فخ الإحتيال .