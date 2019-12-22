شاهد.. لحظة انقلاب مروع لسيارة حاول قائدها مراوغة أخر

نايف السالم(صدى):

وثق فيديو لحظة انقلاب سيارة بطريقة مروعة على طريق سريع؛ إثر محاولة قائدها لمراوغة أخر.

وظهر في الفيديو قائد مركبة متهور تعمد إخراج سيارة أخرى من على الطريق مما أدى إلى انـقلاب السيارة أكثر من مرة.