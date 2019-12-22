شاهد.. لحظة انقلاب مروع لسيارة حاول قائدها مراوغة أخر
وثق فيديو لحظة انقلاب سيارة بطريقة مروعة على طريق سريع؛ إثر محاولة قائدها لمراوغة أخر.
وظهر في الفيديو قائد مركبة متهور تعمد إخراج سيارة أخرى من على الطريق مما أدى إلى انـقلاب السيارة أكثر من مرة.
.[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 48 دقيقة
كلب بن كلب.
وش استفاد من هذه الحركه؟؟
هذا قتل عند ومتعمد ان يضر بصاحب السياره ، وهذا لا يعفيه من العقوبه مهما كانت الاسباب.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يمكن مات او يمكن تسبب له اعاقه،حسبي الله عليه.
معشي الذيب فول[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلب كبير
fares[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا متعمد اذية الاخر فان مات فالقصاص في حق الجاني يعتبر قليل في حقه والله اعلم بذلك