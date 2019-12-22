زراعة أكثر من 49 ألف شجرة في مبادرة « شرقية خضراء » خلال أسبوعين من انطلاقتها

سعيد العجل(صدى):

حققت مبادرة أمانة المنطقة الشرقية “شرقية خضراء”، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية، رقماً قياسياً خلال أسبوعين، وذلك بزراعة 49962 شجرة.

وأوضح وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية للخدمات، المهندس زياد بن محمد مغربل، أن مبادرة “شرقية خضراء” تعمل وفق الخطة وتحقق أهدافها، وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر، في مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس والجامعات في المنطقة ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

وقال المهندس مغربل أن المبادرة تشهد تفاعلا كبيرا من الجهات المشاركة التي بلغ عددها 36 جهة مشاركة، كما شهدت مشاركة فاعلة من مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة الى المتطوعين المشاركين في تشجير الشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مؤكداً بأن المبادرة تسهم في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

إلى ذلك قال مدير عام إدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، بأن عدد المتطوعين بلغ 709 متطوعاً شاركوا في فعاليات مبادرة “شرقية خضراء” وأسهموا في انجاحها، كما بلغ عدد المدارس التي شاركت في المبادرة وشارك طلابها في التشجير 119 مدرسة، في حين وصل عدد المراكز الصحية والمستشفيات المشاركة في المبادرة 19 مراكز ومستشفى داخل المنطقة الشرقية في عدد من المحافظات، متوقعا أن تحقق المبادرة أهدافها والوصول للعدد المطلوب قبل الوقت المحدد لختام المبادرة.