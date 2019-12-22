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سيدة تتسبب بـ «عاهة مستديمة» لزوجها بعد ضربه

سيدة تتسبب بـ «عاهة مستديمة» لزوجها بعد ضربه
القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بالاعتداء بالضرب على زوجها وأصابته بـ ” عاهة مستديمة ” ؛ بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

وتفصيلآ، تقدم ” الزوج ” ببلاغ ضد زوجته وأكد فيه وفق تقرير طبى تعرض للضرب من قبلها، كما أصابته بعاهة مستديم استلزمت 3 شهور للعلاج.

وأفاد ” الزوج ” أن الزوجة انهالت عليه بالضرب المبرح، بسبب اعتراضه على سفرها المتكرر لقضاء عطلات برفقته صديقاتها.

ولم تكتفي ” الزوجة ” بضربه فقط بل قامت بملاحقته باتهامات كيدية تمس رجولته وسمعته أمام أصدقائه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق

ياحيف

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