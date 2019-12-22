سيدة تتسبب بـ «عاهة مستديمة» لزوجها بعد ضربه

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بالاعتداء بالضرب على زوجها وأصابته بـ ” عاهة مستديمة ” ؛ بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

وتفصيلآ، تقدم ” الزوج ” ببلاغ ضد زوجته وأكد فيه وفق تقرير طبى تعرض للضرب من قبلها، كما أصابته بعاهة مستديم استلزمت 3 شهور للعلاج.

وأفاد ” الزوج ” أن الزوجة انهالت عليه بالضرب المبرح، بسبب اعتراضه على سفرها المتكرر لقضاء عطلات برفقته صديقاتها.

ولم تكتفي ” الزوجة ” بضربه فقط بل قامت بملاحقته باتهامات كيدية تمس رجولته وسمعته أمام أصدقائه.