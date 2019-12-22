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توفر 8 وظائف شاغرة للرجال بشركة «ندى»

توفر 8 وظائف شاغرة للرجال بشركة «ندى»
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” العثمان ” للإنتاج والتصنيع الزراعي ” ندى ” عن توفر 9 وظائف شاغرة للرجال، لحملة الثانوية العامة؛ للعمل في المدن ” الرياض، والخبر، وتبوك ” ، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– المسمى الوظيفي

• عارض منتجات (Merchandiser).

• أماكن العمل

1- الرياض ” العدد 5 وظائف ” .
2- الخبر ” العدد 3 وظائف ” .
3- تبوك ” وظيفة واحدة ” .

• الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/22م، وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2020/03/22م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا

 


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