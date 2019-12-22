وظائف شاغرة في السوق المالية لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إنه يتوفر لديها وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات التالية:

1- أخصائي شبكات أول (Senior Network Specialist).

2- مسوؤل أول قاعدة البيانات (Senior Database Administrator).

وقالت الشركة إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/12/22م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الروابط التالية:

1- أخصائي شبكات أول (Senior Network Specialist):

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2- مسوؤل أول قاعدة البيانات (Senior Database Administrator):

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