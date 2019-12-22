وظائف شاغرة في السوق المالية لحملة البكالوريوس
كشفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إنه يتوفر لديها وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وجاءت الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات التالية:
1- أخصائي شبكات أول (Senior Network Specialist).
2- مسوؤل أول قاعدة البيانات (Senior Database Administrator).
وقالت الشركة إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/12/22م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الروابط التالية:
1- أخصائي شبكات أول (Senior Network Specialist):
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2- مسوؤل أول قاعدة البيانات (Senior Database Administrator):
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