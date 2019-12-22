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توجه لنقل توثيق عقود الزواج والطلاق إلى كتاب العدل

توجه لنقل توثيق عقود الزواج والطلاق إلى كتاب العدل
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن تعديلات مقترحة لنقل إختصاص بعض المهام من المحاكم وإسنادها لكتاب العدل .

وأكدت التعديلات التي تدرسها وزارة العدل تشمل توثيق عقود الزواج والصلح والخلع والطلاق والرجعة ، وتشمل العقود إذا كان أحد طرفها غير سعودي ، وفقاً لـ “عكاظ “.

كما سيتم نقل توثيق الوصية والوقف وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وصية أو غائب أو وقف .

وتشمل أيضاً إسناد مهام أخرى لكتاب العدل كإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض وإثبات الحالة الإجتماعية وتوثيق إفراع حجج الإستحكام المستكملة وتوكيل الأخرس ، بينما سيتولي قناصل المملكة في الخارج بعض مهام كتاب العدل .


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