مقطع يوثق حياة المعلمين والطلاب قبل 60 عاما

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو ذكريات المعلمين والطلاب قبل نحو 60 عاماً، وطرق ذهابهم إلى المدارس قبل ظهور المركبات، حيث اعتمد المعلمين آنذاك على “السيكل” في الذهاب إلى المدارس.

وقال الإعلامي محمد الهمزاني في المقطع المتداول إن مجموعة كبيرة من الطلاب في شقراء عام 1365 هـ لشراء كرة، ولكن المفاجأة أن بعضاً ممن وردت أسماؤهم بالكشف أصبحوا فيما بعد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس شؤون الحرمين سابقاً الشيخ صالح الحصين، والأديب سعد البواردي.

وبدا في الفيديو تبرير أحد الطلاب غيابه عن المدرسة في سجلاتها التي يعود تاريخها إلى عام 1379هـ بأنه يرعى إبل والده، وكذلك قيام أحد الطلاب بنشر إعلان في صحيفة الحائط داخل المدرسة عن فقدان قلمه، داعياً من يعثر عليه إبلاغ الشرطة.

وبدا في الفيديو طبيعة وشكل الملابس التي كان يرتديها الطلاب في تلك الفترة، وكذلك حرص المدرسة على تسكين جدول الطلاب والطالبات خلال ساعات تواجدهم بالمنزل، إضافة إلى محتويات المكتب الخاص بالمعلم والذي اشتمل على سجل المتابعة وحقيبته ومجموعة من الأوراق والحبر.