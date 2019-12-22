بالفيديو.. وليد الفراج يوجه رسالة لـ«التويجري» بعد خسارة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي وليد الفراج على حالة الناقد الرياضي عادل التويجري بعد خسارة الهلال أمام مونتيري المكسيكي في المباراة التي جمعت الفريقين على المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

ونشر «الفراج» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لعادل التويجري وهو يقيس الضغط بعد خسارة الهلال، معلقًا «ألف سلامات، مونتيري لعب فيك».

ولم ينجح الهلال في تحقيق المركز الثالث في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية، إذ انتهت المباراة بفوز مونتيري بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح.