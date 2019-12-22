بالصور.. مأساه تفطر القلوب لأب سوري فقد ابنه وابنته على التوالي !

دمشق(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بصور أب سوري مكلوم تعرض لفاجعة كبرى بعدما لاحق الموت ابنه ثم ابنته على التوالي ، فيما ترقد زوجته بالمستشفى إثر إصابات خطيرة .

وفي التفاصيل ، فقد كانت العائلة السورية التي فرت من ويلات الحرب لاجئة بولاية أضنة التركية قرب الحدود السورية .

وبينما هطلت الأمطار الغزيرة فأغرقت “الكونتير ” الذي كانوا يعيشون فيه وهو مصنوع من البلاستيك ، فرت العائلة إلى مزرعة قريبة ، لكن الأب فقد ابنه الصغير الذي أغلق باب المزرعة الحديدي الضخم عليه ولم تتمكن الأسرة من إسعافه .

وما لم يكن في الحسبان هو انفجار لغم التهم طفلته وأصاب زوجته الشابة بجروح خطييرة أثناء عودته من دفن ولده ، ليصاب الأب بإنهيار عصبي ولم يجد سوى العض على أنامله من شدة الصدمة .

وأثارت الصور مواقع التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات عن موعد نهاية المستقبل المظلم للسوريين الذين عانوا ويلات الحرب والخراب .