فتاة تدفع خطيبها لقتل صديقته السابقة ليثبت لها حبه

لندن(صدى):

دفعت فتاة بريطانية صديقها لقتل صديقته السابقة وساعدته على ذلك؛ من أجل أن يثبت لها حبه.

وتفصيلآ، طلبت الفتاة المتهمة من صديقها أن يقتل صديقته السابقة لإثبات مدى حبه لها، ووافق على طلبها وتآمرا معًا على قتلها.

ورتب ” المتهم ” زيارة روتينية لمنزل صديقته السابقة ثم فاجأها بالبدء بطعنها بسكين، بينما كانت تحاول الهروب من بين يديه والاتصال بالشرطة.

كما قام بتسديد طعنات قاتلة لصديقته السابقة، حيث تركها بجروح في وجهها ورقبتها وظهرها ومنطقة الإبط، وكادت على إثرها تفقد حياتها.

واعتقلت الشرطة الفتاة وصديقها وتم الحكم على الفتاة وصديقها بالسجن لمدة 16 عامًا.