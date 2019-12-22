نصيحة ضرورية قبل شراء سيارة جديدة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نصح خبير سيارات من يرغب في شراء مركبة جديدة بالاستئجار، ولذلك يكون من الأفضل التوجه إلى شركة مثل الوفاق لتأجير السيارات بغرض استئجار السيارة لفترة محددة للتعرف عليها بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه في حالة استئجار السيارة لمدة تتراوح ما بين الأسبوع والشهر، ستكون قادراً على التمتع بتجربة قيادة السيارة ومعايشتها بشكل أطول للتعرف على مميزاتها وعيوبها الملحوظة بالنسبة لك عن قرب، مبينا أن الشركات الكبرى مثل الوفاق لتأجير السيارات تتحمل عناء تكلفة الصيانة والتأمين وغيرها من الأمور المكلفة، ناهيك عن إتاحة خدمة الصيانة المتنقلة.

وأوضح أنه خلال مدة تأجير السيارات، لن يكون على المستأجر أن يشغل باله بأي إشكاليات غير متوقعة في السيارة، كما ستتيح له الوفاق تغيير لون السيارة إذا كان لا يعجبه مع تغيير نوع السيارة نفسها لكي يتفقد مختلف الطرازات ويعرف ما يناسب متطلباته وتفضيلاته بالقيادة.