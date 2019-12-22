صالح الجسمي يُهاجم مشاعل الشحي وزوجها بعد حفل زفافهما الثاني: «صدقوا نفسهم»

أبو ظبي(صدى):

فتح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي النار على مواطنته الفنانة مشاعل الشحي وزوجها بعد إقامة حفل زفاف ثاني لهما.

وقال ” الجسمي ” ساخرًا من حفل زفاف مشاعل الشحي وزوجها: «صدقوا نفسهم أنهم جورج كلوني وأمل علم الدين مع أنهم أقاموا حفل زفافهم في جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ولا يوجد في الحفل عشرات الحضور».

ويرى الجسمي أن الهدف من حفل الزفاف للمرة الثانية لمشاعل الشحي وزوجها ما هو إلا لإثارة الرأي العام.

وتابع الجسمي: صرفتوا فلوسكم كلها على الدعايات ، ولا ما صرفتوا شيء كله من فلوس الدعايات والإعلانات .

وأضاف : أبوك ليش ما حضر زعلان عليك مقاطعك ؟ .