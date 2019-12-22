وظائف شاغرة في «تطوير التعليم القابضة» بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة المملوﻛﺔ بالكامل ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للرجال لحملة البكالوريوس؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت مسمى «أخصائي متابعة التقييم والأداء».

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الشهادة الجامعية، إجادة اللغة الإنجليزية «تحدثًا وكتابةً»، ويتمثل الوصف الوظيفي في إعداد ومتابعة الأداء، وإعداد التقارير، والمساهمة في تطوير الاستراتيجية.

كما يتضمن التدقيق والتأكد من تطبيق مؤشرات الأداء في عملية التقييم، والرفع بالتوصيات لتحسين الأداء وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأي مهام أخرى ذات علاقة بإدارة ومتابعة الأداء.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/22م.