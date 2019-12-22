طريقة سهلة لحماية الخصوصية عند تسجيل الدخول عبر فيسبوك 

وكالات(صدى):

وفرت العديد من مواقع الويب للمستخدم وظيفة عملية تتمثل في إمكانية تسجيل الدخول بها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة فيسبوك بدلا من إجراءات التسجيل الطويلة، ولكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات، التي قام بتسجيل الدخول بها.

وبات مستخدمي فيسبوك أمام ضرورة التحقق من بروفايل فيسبوك بصورة منتظمة، لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى البروفايل والاطلاع على الاسم وصورة البروفايل، وقد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات.

ويمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة “التطبيقات ومواقع الويب”، وفي العرض التالي سيتم تحت بند “نشط” إظهار مواقع الويب والتطبيقات، التي تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات فيسبوك، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.

واستطاعت وظيفة المصادقة ثنائية العامل توفير أفضل حماية لحسابات الويب، ويتم تعيينها في إعدادات الأمان بشبكة فيسبوك، وهنا يتعين على المستخدم إدخال كود ثان إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة ما يتم إرسال هذا الكود الإضافي عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو يتم إنشاؤها بواسطة تطبيق خاص.