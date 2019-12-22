بدء ترقيم أبواب المسجد الحرام بإضاءات ومواصفات جديدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تركيب نوعية جديدة للترقيم على أبواب المسجد الحرام .

وبدأت رئاسة شؤون الحرمين بالفعل في تركيب النوعية الجديدة بتوسعة الملك فهد في باب (79) كعينة، على أن تعمم بعد نجاحها على جميع أبواب المسجد الحرام .

ويتميز الترقيم الجديد بتوفره باللغتين العربية والإنجليزية ، كما أنه سيوجد عن يمين ويسار الباب ، فضلاً عن وضوحه إذ يمكن مشاهدته عن بعد ، كما روعيت فيه الألوان لتكون واضحة بالليل والنهار .

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد دشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام والذي يهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والتطوير والتحسين الدائم.