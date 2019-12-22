لاعب مانشستر سيتي بالحجاب في لقاء تلفزيوني!

نواف السالم(صدى):

أثار مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي جدلا كبيرا بظهوره بالحجاب بعد مباراة فريقه مع ليستر سيتي والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

وسخر الجمهور من اللاعب الذي ظهر بشكل غريب خلال اللقاءات التليفزيونية عقب المباراة .

كما نشر زميله بالفريق المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي صورته أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية وطالبه بتفسير لارتدائه غطاء الرأس، ليأتي رد ميندي على سؤال زميله بالقول: «إنها تمطر قليلا فقط».

وأشار آخرون إلى أنه كان يتضامن مع الطفل الذي رافقه إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة وكان الطفل يرتدي غطاء للرأس بسبب تأثره بالعلاج الكيميائي للتعافي من مرض السرطان.