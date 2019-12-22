وظائف شاغرة للجنسين في «بن شيهون» بـ 4 محافظات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركات بن شيهون عن وجود توافر للرجال والنساء بالعديد من التخصصات، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في جدة، والدمام، وجازان، والأحساء.

ولفتت إلى الوظائف الشاغرة وهي أخصائي الرواتب (للجنسين)، مهندس مراقبة العمليات (للرجال)، أمين مستودع فرع (للرجال)، محاسب فرع (للجنسين)، بائع ( للجنسين)، مندوب مبيعات ( للرجال) مشرف النقل العام (للرجال).

واشترطت أن يكون المتقدم من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، مبينة أن التقديم متاح الآن حتى 9 يناير 2020م.