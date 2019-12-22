«الدوسري»: إعلام النصر يلبس تيشرتات من يهزم الهلال
علق الإعلامي حماد الدوسري، على ما يفعله بعض جماهير النصر ومشجعيه من احتفال بخروج ” الهلال ” وخسارته.
وقال ” الدوسري ” خلال برنامجه: ” اتحدى ان تجد هلالي سواءً رئيس النادي أو إعلامي أو حتى مشجع يحتفل بخروج النصر ” .
وأضاف: ” في المقابل فيصل بن تركي قال نحمد الله أن الفريق الإيراني كان جيد، وشايع شراحيلي وخالد الغامدي احتفلوا بخروج الهلال ” .
وتابع: ” إعلام النصر يلبس تيشيرتات من يهزم الهلال ” .
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذي نتيجة بطالة عن تحقيق البطولات
يبحثون عن فرق تحقق لهم بطوله ويفرحون
والعجيب فالامر والمضحك يقول انا عالمي
وهو له عشرين سنه ماحقق بطوله
صديق اسفيه مافي معلوم انت مسخره
كل فريق لازم هو يركب ظهر حقك
kkkk[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 46 دقيقة
قل الحمدلله الذي عافانا مماابتلاهم هذا مرض مستعصي فيهم
zoolعالمي[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 32 دقيقة
وش اخبار الطاقيه ترى الدنيا برد مايطفس الطاقيه الا العالمي يا الله انقلع