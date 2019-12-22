«الدوسري»: إعلام النصر يلبس تيشرتات من يهزم الهلال

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي حماد الدوسري، على ما يفعله بعض جماهير النصر ومشجعيه من احتفال بخروج ” الهلال ” وخسارته.

وقال ” الدوسري ” خلال برنامجه: ” اتحدى ان تجد هلالي سواءً رئيس النادي أو إعلامي أو حتى مشجع يحتفل بخروج النصر ” .

وأضاف: ” في المقابل فيصل بن تركي قال نحمد الله أن الفريق الإيراني كان جيد، وشايع شراحيلي وخالد الغامدي احتفلوا بخروج الهلال ” .

وتابع: ” إعلام النصر يلبس تيشيرتات من يهزم الهلال ” .