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5 أنشطة تمويلية محظورة على شركات التمويل

5 أنشطة تمويلية محظورة على شركات التمويل
حمود العنزي(صدى):

أكدت البنوك السعودية أن هناك أنشطة تمويل محظور ممارستها على شركات التمويل ، وإلا تتعرض للمساءلة النظامية .

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تلك الأنشطة في إنفوجرافيك توعوي على النحو التالي :

1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل .
2- المتاجرة في العملات أو المعادن أو العقار .
3- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة مؤسسة النقد .
4- ممارسة تجارة البيع بالجملة أو التجزئة .
5- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية .


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