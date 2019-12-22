5 أنشطة تمويلية محظورة على شركات التمويل

حمود العنزي(صدى):

أكدت البنوك السعودية أن هناك أنشطة تمويل محظور ممارستها على شركات التمويل ، وإلا تتعرض للمساءلة النظامية .

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تلك الأنشطة في إنفوجرافيك توعوي على النحو التالي :

1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل .

2- المتاجرة في العملات أو المعادن أو العقار .

3- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة مؤسسة النقد .

4- ممارسة تجارة البيع بالجملة أو التجزئة .

5- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية .