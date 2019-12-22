أجهزة تقويمية إلكترونية لمرضى الشلل السفلي بـ «سعود الطبية»

بدر الحارثي(صدى):

شرعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي بالبدء في تركيب الأجهزة التقويمية الإلكترونية لمرضى الشلل للأطراف السفلية.

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل الأخصائي منصور السويحب أن الأجهزة التقويمية الالكترونية تم تركيبها لمريضين، وتم تدريبهم على طريقة استخدام هذه الأجهزة من قبل الشركة المصنعة.

وأشار السويحب إلى أن الجهاز التقويمي يساعد مرضى ضعف الأطراف السفلية على التحكم والمشي بحرية وتعزيز الحركة لدى المريض، حيث أن المفصل الإلكتروني للأجهزة التقويمية يحمي المريض ويعزز من قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي .

وختم السويحب تصريحه منوهًا أن القسم قدم خدماته لـ 8 آلاف مريض تقريبًا، ويسعى لتوفير جميع الخدمات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرضى ذوي الإعاقة.