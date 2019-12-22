بعد تركيبها دعامة.. تفاصيل الحالية الصحية لأنغام

القاهرة(صدى):

طمأن الملحن أحمد إبراهيم جمهور زوجته الفنانة المصرية أنغام، على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية وتركيبها دعامة قبل يومين.

وقال أحمد إبراهيم في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها».

وأضاف «الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات، ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها، ربنا يشفي كل مريض، شكرا».

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