أمانة الشرقية تستعد للانتهاء من جسر فينيسا للمشاة

محمد السعران(صدى):

تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال إنشاء جسر مشاة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مجمع فينسيا مول بالخبر، والذي تنفذه وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف وبالتنسيق مع بلدية محافظة الخبر ، وذلك من أجل تسهيل عملية انتقال المشاة بين طرفي الطريق.

وقامت الأمانة يوم السبت الماضي بعملية رفع الهيكل المعدني للجسر والتي تمثل المراحل قبل النهائية لاستكمال عملية إنشاء الجسر، لتبلغ نسبة الإنجاز في العمل أكثر من 90% ، ويتبقى على أعمال التشطيبات، والتي تتضمن أعمال الإنارة وتركيب حاجز الحماية المعدني للجسر وعمل الأرضيات مع أعمال الدهانات، حيث يتوقع الانتهاء من العمل في المشروع في غضون أقل من الشهرين، ليتمكن المشاة من استخدام الجسر، مع العلم أن طول الجسر يبلغ (77) متر تمتد من أمام مجمع فينيسيا مول إلى الطرف الثاني – يرتكز الجسر على (5) نقاط استناد جسرين من الطرفين، بالإضافة الى (3) ركائز وسطية) – مع منحدر حلزوني (Ramp) لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وسلم من كلا الطرفين.

ويعتبر الجسر المشار إليه ضمن حزمة أعمال مشروع استكمال إنشاء جسور المشاة بحاضرة الدمام – جسور مشاة الجزء الثاني، حيث تم الانتهاء من الجسر الأول على طريق الملك فهد بالدمام وهذا هو الجسر الثاني ضمن المشروع ، فيما يتم مباشرة العمل على جسر طريق الخليج العربي بالدمام أمام مجمع أكسترا خلال الإسبوع القادم.