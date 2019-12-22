جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز عن توافر 10 وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين للعمل في كلية الحقوق (قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام) للعام الدراسي 1441/1440هـ، بدرجة (معيد، ومحاضر)، لمن يحمل البكالوريوس والماجستير.

وأشارت الجامعة إلي وظائف شاغرة أولا.. قسم القانون الخاص وهي

1- معيد (وظيفتان – للرجال) يشترط درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

2- معيدة (وظيفتان – للنساء) بشرط درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء) بشرط الحصول على درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).

ثانيا.. قسم القانون العام:1- معيد (وظيفتان – للرجال) بشرط درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

2- معيدة (وظيفتان – للنساء) بشرط درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء) بشرط درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المؤهل الدراسي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها، ألا يقل تقدير المؤهل الدراسي عن (جيد جداً)، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك، أن لا يتجاوز عُمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة لوظائف (معيد) و(35) سنة لوظائف (محاضر)، أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة التوفل أو IELTS، أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين، أن لا يكون حاصلاً أو حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل.

وأشارت إلي الأوراق المطلوبة وهي وثيقة تخرج، كشف درجات معتمد، شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت

وأوضحت أن التقديم :-متاح الآن وينتهي بتاريخ 1441/04/29، ويمكن إرسال السيرة الذاتية علي البريد إلكتروني الآتي: [email protected]